كندا تسجل 999 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 وفاة

سجلت كندا 999 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و33 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و583 ألفا و529 إصابة، وترتفع الوفيات إلى 51 ألفا و31.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 96 مليونا و956 ألفا و502 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.