مديرية أوقاف جنوب سيناء تحتفل بالإسراء والمعراج

احتفلت مديرية أوقاف جنوب سيناء، مساء اليوم، بليلة الإسراء والمعراج من مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، و الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ إسماعيل الراوي، مستشار محافظ جنوب سيناء للشؤون الدينية والمساجد، والشيخ جمال معوض، مدير إدارة أوقاف شرم الشيخ.

وتضمن الحفل آيات من الذكر الحكيم، وقصيدة شعرية، وفقرة إنشادية.

كما ألقى الدكتور محمد الشاذلي، كلمة بعنوان "دروس من الإسراء والمعراج وقدرة الطلاقة الربانية"، تطرق خلالها إلى القيم المستوحاة من الإسراء والمعراج، والدروس والعبر والمواقف من سيرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراز تفاصيل هذه المعجزة الربانية وانعكاساتها في مجتمعنا اليوم.