وزيرة الخارجية الألمانية تدعو لاتخاذ مزيد من القرارات اعتمادا على الإغلبية بالاتحاد الأوروبي

دعت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، إلى تنفيذ إصلاحات جذرية في الاتحاد الأوروبي في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وخلال فعالية عن أوروبا، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر الألماني، في شتوتجارت مساء اليوم الخميس إن الوقت الحالي هو بالضبط الوقت المناسب لتعزيز السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية المشتركة.

وأعربت بيربوك عن إصرارها على اتخاذ المزيد من القرارات التي تعتمد على مبدأ الأغلبية داخل الاتحاد الأوروبي وقالت: "رأينا في الشهور الماضية مرارا وتكرارا كيف منعت دول أعضاء فردية موقفا أوروبيا مشتركا قويا على سبيل المثال فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان"، وأردفت:" لم يعد بمقدورنا تحمل هذا لمدة أطول".

وأضافت بيربوك أن الحكومة الألمانية تعمل لهذا السبب من أجل إصدار المزيد من القرارات بأغلبية مؤهلة داخل الاتحاد الأوروبي وبالذات في السياسة الخارجية والأمنية المشتركة "وهذا يعني بالطبع إمكانية أن نخسر نحن كألمانيا التصويت داخل المجلس"، مشيرة إلى أنه ليس هناك أحد يحب أن يخسر التصويت لكن أحيانا يكون هذا ضروريا من أجل المضي قدما.

وتحدثت بيربوك في هذا النطاق عن حالات الامتناع البناء عن التصويت، وعن البند الذي يتيح إمكانية تمرير قرارات بالأغلبية في بعض المجالات.