النمسا تنتقد طرد روسيا 4 من موظفي سفارتها في موسكو

انتقدت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الخميس، قيام روسيا بطرد أربعة من الموظفين بسفارتها فى موسكو، وقالت إن هذا القرار افتقر إلى "أي أساس حقيقي".

وشددت متحدثة باسم الوزارة على أن موظفي السفارة النمساوية المعنيين ملتزمون بالقواعد الدبلوماسية المعمول بها دوليا.

وأعلنت تركيا اليوم عن طردأربعة موظفين بالسفارة النمساوية في موسكو، ردا على طرد دبلوماسيين روس في فيينا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الخميس أنه "يجب عليهم مغادرة أراضي البلاد بنهاية يوم 23 فبراير، مشيرة إلى أنه تم استدعاء السفير النمساوي.

وقال السفير فيرنر ألمهوفر، على قناة "روسيا 24" الروسية التلفزيونية، إنه "لم يتم تقديم أي ادعاءات محددة ضد دبلوماسيينا باستثناء تصريحات لا أساس لها وإشارات مبهمة مستندة إلى رأي أجهزة أمنية".

وفي مطلع فبراير، تم إعلان أربعة دبلوماسيين روس بأنهم "أشخاص غير مرغوب فيهم" في فيينا لشبهة التجسس. وطال الطرد موظفين اثنين بالسفارة الروسية وموظفين اثنين من أفراد البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في فيينا.

وفي رد فعلها اليوم الخميس، اعتبرت الخارجية الروسية الإجراء بأنه "غير ودي وخطوة لا أساس لها"، تضر بالعلاقات الثنائية "والنفوذ الدولي لفيينا" كدولة محايدة غير منحازة.

وتدهورت العلاقات بين روسيا والنمسا بشكل كبير نتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا والعقوبات الغربية الناجمة والتي شاركت فيها فيينا.