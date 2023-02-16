الدوما الروسي يُبطل مفعول الاتفاقيات الدولية للاتحاد الأوروبي

أقر مجلس الدوما الروسي، اليوم الخميس، قانونا بإبطال مفعول الاتفاقيات الدولية لمجلس أوروبا المتعلقة بروسيا الاتحادية.

وينص القانون على إلغاء اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في 4 نوفمبر عام 1950، وإبطال مفعول الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الإرهاب الموقعة في يناير 1997، وميثاق مجلس أوروبا الصادر في مايو 1949، والاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات مجلس أوروبا الموقعة في سبتمبر 1949، والميثاق الاجتماعي الأوروبي (المعدل) الصادر في مايو 1996، بالإضافة إلى إبطال مفعول عشرة بروتوكولات أخرى خاصة بمجلس أوروبا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أحال، العام الماضي، مشروع قانون وقف سريان الاتفاقيات الدولية لمجلس أوروبا المتعلقة بروسيا الاتحادية إلى مجلس الدوما، رداً على تعليق المجلس عضوية روسيا في المنظمة في 25 فبراير 2022، احتجاجا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.