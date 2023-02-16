عسكرية مجلس الشيوخ الأمريكي: الصين على رأس الدول المهددة لأمن الولايات المتحدة القومي

وضعت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، الصين على رأس قائمة الدول تهدد الأمن الأمريكي إلى جانب روسيا وكوريا الشمالية وإيران، بالإضافة إلى التهديدات غير النظامية لمنظمات إرهابية دولية كتنظيمي "داعش والقاعدة".

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة، اليوم الخميس، لمناقشة التحديات الأمنية التي تواجه الولايات المتحدة؛ وفقا لما ذكرته قناة (الحرة) الأمريكية.

وأكد المشرعون في المجلس، أن الدولة الوحيدة القادرة على منافسة واشنطن اقتصاديا وعسكريا هي الصين، مطالبين الإدارة الأمريكية بحماية تايوان من الصين.

وأشاروا إلى أن الصين قادرة على إعادة تشكيل النظام الدولي ولديها القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية للقيام بذلك، كما إنها تواصل الانخراط في التحديث العسكري السريع لقدراتها التقليدية والنووية لتصبح جيشا عالميا منافسا للولايات المتحدة بحلول العام 2049.

وقال عضو مجلس الشيوخ ويكر، إنه "من المنصف القول أن هذه الأوقات هي الأشد خطورة منذ الحرب الباردة حيث ينخرط الحزب الشيوعي الصيني في مشروع ضخم للتحديث العسكري وتهديده لتايوان يصبح أكثر وضوحا كل يوم".