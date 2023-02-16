النائب أشرف رشاد: لا يمكن وضع الدين والسياسة في ميزان واحد

تحدث النائب أشرف رشاد الشريف الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، عن كتابه الأول والذي يحمل عنوان "حكاوي السياسة"، خلال الندوة التي أقيمت بنادي الزهور الرياضي بالتجمع الخامس.

وقال إن الكتاب تناول مجموعة من المقالات السياسية، والتي تضمنت العديد من الأحداث المهمة التي مرت بها الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، مضيفا أن أكبر مشكلة كانت تواجهنا في مجتمعاتنا العربية هي المتاجرين بالسياسة في الدين والمتاجرين بالدين في السياسة.

وأضاف أنه لا يمكن وضع الدين والسياسة في ميزان واحد، فالدين شمل كل شيء وهو المظلة الكبرى التي تندرج تحتها العلوم والفنون، وإنما السياسة واحدة من المعاملات، وبالتالي لا يمكن للسياسة أن تتعارض مع الدين.

وقال الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، خلال استعراضه لكتابه: "هناك فرق كبير جدا بين محمد القائد ومحمد النبي -صل الله عليه وسلم-، فقد فرق نبي الله بين الإمام الديني والحاكم السياسي".

وأوضح أن معظم الكتب السياسية تحدثت عن علوم السياسة، ولكن في هذا الكتاب تحدثت عن شخصيات في السياسة.