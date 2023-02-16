سفارة روسيا لدى أمريكا: انفجارات نورد ستريم عمل إرهابي دولي يتطلب تحقيقا شاملا

أكد المتحدث باسم السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، إيجور جيرينكو، أنه لن يُسمح بالتقليل من شأن انفجارات نورد ستريم التي ارتكبها إرهابيون دوليون.



وقال جيرينكو، في بيان، "نعتبر الحادث عملا إرهابيا دوليا يتطلب تحقيقا شاملا ومستقلا.. ولن يحدث ضرر إذا تحولت الولايات المتحدة، التي تدعي احتكار الحقيقة، من الاتهامات الفارغة الموجهة إلينا، وعلى الأقل محاولة إثبات أنها لم تكن متورطة في تدمير أنابيب الغاز".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.



وكانت روسيا قد طلبت أمس عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير الجاري بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا علاقة لها بالانفجارات في خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2، وإنها مستعدة لتكرار هذا النفي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، ووصف برايس التقارير التي تفيد بأن واشنطن كانت وراء التفجيرات بأنها معلومات خاطئة بالكامل.



وكان مكتب المدعي العام السويدي، قد أكد في 18 نوفمبر الماضي، أن الانفجارات التي وقعت في خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 الروسية، كانت أعمالا تخريبية، مضيفا أن التحقيق جار، وإنه تم جمع أدلة كبيرة خلال تفتيش مسرح الجريمة في بحر البلطيق وتم توثيق كل شيء بدقة.



وأظهرت الفحوصات التي أجريت حتى الآن عن وجود آثار متفجرات على العديد من الأشياء التي تم انتشالها، وقال المدعي العام إن التحقيقات مستمرة بهدف التوصل إلى مزيد من الاستنتاجات الجوهرية حول الحادث.