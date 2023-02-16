امير قطر والرئيس الفرنسي يبحثان سبل تنمية العلاقات الثنائية

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عقد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقاء ثنائيا في قصر الإليزيه في بارس مساء اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها في شتى المجالات.

وقالت وكالة "قنا" إنه تم أيضا مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها جهود الإغاثة الدولية في سوريا وتركيا للاستجابة لتداعيات كارثة الزلزال المدمر، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

تأتي زيارة أمير قطر لفرنسا بعد مباحثات أجراها في إيطاليا.