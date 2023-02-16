 الجيش الجزائري: ضبط 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و457 مهاجرا غير شرعي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الجزائري: ضبط 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و457 مهاجرا غير شرعي

أ ش أ
نشر في: الخميس 16 فبراير 2023 - 4:14 ص | آخر تحديث: الخميس 16 فبراير 2023 - 4:14 ص

أعلن الجيش الجزائري ضبط 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و457 مهاجرا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.
وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 8 وحتى 14 فبراير الجاري، من ضبط 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.
وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائري في ضبط 47 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد تقدر بأكثر من 500 كجم، فضلا عن ضبط نحو 93 ألف قرص مخدر.
وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في القبض على 457 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.

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