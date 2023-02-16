الجيش اللبناني يوقف 9 مطلوبين خلال عمليات دهم في حورتعلا بالبقاع

أعلن الجيش اللبناني في بيان مساء اليوم الخميس، أن عمليات الدهم التي ينفذّها عناصر الجيش لمنازل مطلوبين بتجارة المخدرات في بلدة حورتعلا في وادي البقاع شرق لبنان مستمرة، وأنه قد تم توقيف تسعة مطلوبين.

وأعلن الجيش اللبناني في بيان على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس، أن "عمليات الدهم التي تنفذها وحدة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات في بلدة حورتعلا – البقاع لمنازل مطلوبين بتجارة المخدرات مستمرة وأن عدد الموقوفين بلغ تسعة حتى الساعة".

ولقي ثلاثة عسكريون وثلاثة مطلوبون حتفهم خلال عملية دهم نفّذها عناصر الجيش اللبناني لمنازل مطلوبين بتجارة المخدرات في البلدة.

وأشار الجيش في بيان منفصل إلى "استشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة حورتعلا- البقاع".

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تقوم بمكافحة آفة المخدرات في لبنان ومكافحة عمليات تصنيعها وكشف ما يتصل بعمليات تهريبها إلى الخارج.