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أعداد جريدة الشروق
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احتجاجات جديدة في فرنسا اليوم رفضا لخطة رفع سن التقاعد

د ب أ
نشر في: الخميس 16 فبراير 2023 - 11:08 ص | آخر تحديث: الخميس 16 فبراير 2023 - 11:08 ص

من المقرر أن تقود النقابات الفرنسية يوما جديدا من الاضرابات اليوم الخميس، وذلك في آخر اختبار لمعارضة خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد، وذلك قبل هدنة لمدة أسبوعين خلال عطلات المدارس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الحكومة تبحث عن دلالات على تراجع المعارضة لخطة الإصلاح الاقتصادي عقب أن قدمت بعض التنازلات.

وأوضح الوزراء، أن الاحتجاجات لن تثنيهم عن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

وكان ماكرون قد شهد أكبر احتجاجات خلال فترة رئاسته في يناير الماضي، عقب أن تعهد بتطبيق إصلاح المعاشات.

ويقول ماكرون "45 عاما"، إن إصلاح نظام التقاعد أمر حيوي من أجل برنامجه الاقتصادي، حيث يسعى لتعزيز التوظيف والدخل وخفض الدين العام.


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