الأمريكية للتنمية الدولية تقدم تمويلا للسلفادور وجواتيمالا وهندوراس لتقليل مخاطر الأمن الغذائي

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن تمويل إنساني جديد بقيمة 42.5 مليون دولار لشعب السلفادور وجواتيمالا وهندوراس وبذلك يرتفع إجمالي التمويل الإنساني للوكالة لهذه البلدان الثلاثة إلى ما يقرب من 261 مليون دولار منذ أبريل 2021.

وأفاد بيان على الموقع الإلكتروني للوكالة الأمريكية بأن التمويل الجديد سيساعد على تمكين الشركاء في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من توفير المساعدة المنقذة للحياة إلى 182 ألف شخص إضافيين في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين شخص قدمت إليهم الوكالة الأمريكية وشركاؤها الدعم منذ أبريل 2021.

وستدعم المساعدة الجديدة البرامج التي تقلل من انعدام الأمن الغذائي للفئات الأكثر ضعفاً وتدعم الناجين والمعرضين لخطر العنف القائم على النوع والأطفال الذين يحتاجون إلى الحماية ومساعدة الأسر على استعادة سبل عيشها وتوفير مياه الشرب المأمونة للأسر الفقيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية توسيع القدرات المحلية والوطنية والإقليمية لتعزيز التأهب للكوارث والتخفيف من حدتها والاستجابة لها.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يحتاج فيه أكثر من 9.3 مليون شخص في السلفادور وجواتيمالا وهندوراس إلى مساعدة إنسانية، وفقًا لخطط الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2023 للبلدان الثلاثة - بزيادة قدرها مليون شخص اعتبارًا من عام 2022.. وبالإضافة إلى التعامل مع الأخطار الطبيعية، تعاني البلدان الثلاثة من عمليات نزوح واسعة النطاق وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتحديات مزمنة في مجال الحماية ، ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم المساعدات المنقذة للحياة لمساعدة شعوب الدول الثلاثة.