قصف روسي يطال بنى تحتية حيوية في مدينة لفيف الأوكرانية

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قصفت القوات الروسية البنية التحتية الحيوية في مدينة لفيف الأوكرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حسبما أفاد الحاكم الإقليمي ماكسيم كوزيتسكي على تليجرام.
وقال كوزيتسكي إن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات، حسبما أفادت صحيفة "كييف إندبندنت".