بايدن يعتزم زيارة بولندا وإلقاء خطاب أمام القلعة الملكية في وارسو

من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وارسو مساء الاثنين المقبل ويلقي "خطابا إلى الأمة البولندية" أمام الواجهة الشرقية للقلعة الملكية في وقت متأخر من بعد ظهر الثلاثاء، وفقا للسفير الأمريكي لدى بولندا مارك بريجنسكي.

وقال بريجنسكي في تعليقات لمحطة "تي في إن 24" إن اختيار الموقع في مدينة وارسو القديمة، التي دمرت بالكامل خلال الحرب العالمية الثانية وأعيد بناؤها لاحقا، يعد مهما للرئيس.

وأوضح أن رمزية "إعادة البناء من الرماد" لها معنى عميق، بالنظر إلى ما سيتم القيام به لأوكرانيا.

وتأتي الزيارة قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لغزو روسيا لجارتها أوكرانيا في 24 فبراير.

وشدد بريجنسكي على أن بايدن سيأتي إلى وارسو برسالة مفادها أن الغرب سيدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.

وقال أيضا إنه يريد طمأنة شركاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) بأن أراضي الحلف الدفاعي محمية وأنهم يقفون متحدين. وقال إن نحو 10 آلاف جندي أمريكي يتمركزون حاليا في بولندا على أساس التناوب.

ووصف بريجنسكي زيارة بايدن بأنها لحظة تاريخية، حيث أن هذه هي الرحلة الثانية للرئيس الأمريكي إلى بولندا في أقل من 12 شهرا.

وقال إنه لا يتوقع حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.