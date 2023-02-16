حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تقترب من 42 ألفا

تقترب حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا من 42 ألف قتيل اليوم الخميس،وذلك في ظل استمرار جهود البحث والإنقاذ بعد 10 أيام من وقوع الزلزال.

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن هيئة إدارة الكوارث القول إن 36 ألفا و187 شخصا لقوا حتفهم في تركيا وحدها في 11 ولاية.

وبالإضافة إلى حالات الوفاة في سوريا يبلغ إجمالي حالات الوفاة بسبب الزلزال 41 ألفا و838 قتيلا.

وكان الزلزال الأول، الذي تبلغ قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب تركيا وسوريا في الساعات الأولى من السادس من فبراير الجاري، وبعد ذلك وقعت هزة قوية أخرى بعد منتصف اليوم، كما وقع أكثر من 3800 هزة ارتدادية، وفقا لما قالته هيئة إدارة الكوارث أمس الأربعاء.

وقد تضرر أكثر من 50 ألف مبنى في تركيا فقط. وقالت هيئة إدارة الكوارث إن أكثر من 100 ألف شخص أصيبوا، ومازال نحو 13 ألفا و200 شخص من بينهم يتلقون العلاج في المستشفى.

وتواصل فرق الإنقاذ التركية والأجنبية جهودها على الرغم من تضاءل فرص العثور على ناجين.