 إحالة 314 موظفا بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإداري - بوابة الشروق
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إحالة 314 موظفا بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإداري

غادة الدسونسي
نشر في: الخميس 16 فبراير 2023 - 5:33 م | آخر تحديث: الخميس 16 فبراير 2023 - 5:33 م

أعلنت محافظة البحيرة، عن إحالة 314 موظفا للتحقيق خلال حملة مكبرة لتحقيق الانضباط الإداري.

وشنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة إدارة الرقابة والمتابعة بالدیوان العام بالمحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، ومديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة، والشئون الصحية بالبحيرة، حملة مكبرة لمتابعة الانضباط الإداري وسير العمل داخل المنشآت الحكومية والخدمية بالمدينة.

وشملت الحملة مستشفى إيتاي البارود العام والوحدات الصحية والمدارس، حيث أسفر المرور عن رصد 263 حالة ترك عمل بدون سند قانوني ببعض المصالح الحكومية، و51 حالة غياب بدون سند قانوني ببعض المصالح الحكومية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استمرار المتابعة المستمرة وتكثيف المرور على كل المصالح؛ للتأكد من الإنضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

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