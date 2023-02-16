باحث بشؤون الإرهاب: تنظيم داعش دعا مصابي زلزال سوريا للهجرة إلى مناطق سيطرته

أكد أحمد كامل البحيري، الباحث المتخصص في شؤون الإرهاب بمركز الأهرام للدراسات، أن زلزال 6 فبراير الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا محزن وموجع للطرفين، ذاكرا أن إدلب وريف حلب المناطق الأكثر تضررًا من الزلزال.

وأضاف البحيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن 60% من الضحايا من زلزال سوريا كانوا من إدلب وريف حلب.

وأوضح أن هناك 27 تنظيمًَا إرهابيًا في إدلب وريف حلب منهم من هو تابع للقاعدة، أو تابع لتنظيم داعش الإرهابي، بجانب التنظيمات المحلية التي لا تعبر الحدود استغلت التنظيم.

وتابع: "تنظيم داعش الإرهابي استغل الزلزال كدعاية له عبر جريدته الرسمية، كما أنه دعا ضحايا الزلزال للهجرة إلى المناطق التي يسيطر عليها، إلا أن التنظيم يتعرض لهزة كبرى وهو في أضعف أوقاته منذ عامين أو أكثر"، لافتا إلى سيطرة جبهة النصرة على 100% من إدلب والريف، بحسب قوله.