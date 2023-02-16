ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار نيوزيلندا إلى 5 وفيات

ارتفع عدد قتلى الإعصار جابرييل في نيوزيلندا إلى خمسة أشخاص، في حين تم تعديل قوة الزلزال الذي ضرب البلاد مساء الأربعاء، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الخميس.

وتسبب الإعصار في عمليات إجلاء واسعة النطاق وانقطاع التيار الكهربائي وإلحاق أضرار بالممتلكات والبنية التحتية عبر مساحات شاسعة من جزيرة نورث آيلاند في البلاد.

ولا تزال عمليات الإجلاء جارية اليوم الخميس مع استمرار هطول الأمطار وارتفاع منسوب الأنهار.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب إنه يجري التحقيق في حالة وفاة في منطقة جيسبورن ليرتفع عدد القتلى إلى خمسة.

وأضافت: "يعتقد أن الشخص توفي بعد أن علق في مياه الفيضانات".

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم في منطقة خليج هوك، بينهم طفل، بينما توفي رجل إطفاء في انهيار أرضي بالقرب من أوكلاند.

وقالت قائدة شرطة منطقة إيسترن دستريكت، جانيت بارك، إن هناك ثلاثة آلاف تقرير عن أشخاص لم يتم العثور عليهم، لكن هناك بعض الأشخاص تم الإبلاغ عن اختفائهم عدة مرات ، على حد قولها.

في غضون ذلك ، تم تعديل شدة الزلزال القوي الذي هز معظم نيوزيلندا مساء الأربعاء ، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات.

وقدرت قوة الزلزال، ومركزه بالقرب من العاصمة ولينجتون، في البداية بـ 1ر6 درجة، لكن هيئة مراقبة الزلازل في البلاد "جيونت" رفعت قوته إلى 3ر6 درجة اليوم الخميس.

وسجلت جيونت ست هزات ارتدادية منذ وقوع الزلزال الأول حوالي الساعة 0730 مساء (0630 بتوقيت جرينتش).