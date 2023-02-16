 أوكرانيا: القوات الروسية تقصف خيرسون 52 مرة في يوم واحد - بوابة الشروق
الخميس 16 فبراير 2023 2:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية؟

النتـائـج تصويت

أوكرانيا: القوات الروسية تقصف خيرسون 52 مرة في يوم واحد

كييف - أ ش أ
نشر في: الخميس 16 فبراير 2023 - 1:53 م | آخر تحديث: الخميس 16 فبراير 2023 - 1:53 م

أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا، اليوم الخميس، أن القوات الروسية قصفت الإقليم 52 مرة في أخر 24 ساعة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين.

وذكرت الإدارة في بيان صحفي (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) أن القوات الروسية استهدفت في أخر قصف رصيفاً تجاريًا وحديقة نباتية ومنازل لسكان خيرسون.

وأضاف البيان: "خلال اليوم الماضي، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في القصف الروسي لمنطقة خيرسون. وكما لوحظ، هاجم الروس منطقة خيرسون 52 مرة وتم قصف المستوطنات السلمية في المنطقة باستخدام المدفعية الثقيلة من طراز MLRS وقذائف الهاون والدبابات والطائرات بدون طيار".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك