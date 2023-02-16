 وزير الاقتصاد اللبناني: الحكومة قررت السماح بتسعير السلع بالدولار باستثناء الخبز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الاقتصاد اللبناني: الحكومة قررت السماح بتسعير السلع بالدولار باستثناء الخبز

وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام
هديل هلال
نشر في: الخميس 16 فبراير 2023 - 3:24 م | آخر تحديث: الخميس 16 فبراير 2023 - 3:24 م

قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، إن الحكومة قررت السماح بتسعير السلع بالدولار باستثناء الخبز، وذلك بحسب ما أفادته وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس.

وأضاف الوزير اللبناني في تصريحات – نقلها موقع «النهار» اللبناني – مساء الخميس: «لا يمكننا تسعير 38 ألف منتج غذائي، فالدولار يُستعمل كنقطة انطلاق حتى تستطيع الناس اتّباع مؤشّر معيّن».

وأوضح أن «لبنان يستورد نحو 98% ممّا يستهلك بما فيها المواد الغذائية والمحروقات»، مضيفًا: «نحاول إيجاد طريقة في ظلّ هذه الفوضى لإزالة القناع عن العملة اللبنانية تجاه الدولار، لأنّ كلّ المواد الأولية والغذائية تُستورد بالدولار، والعملة اللبنانية باتت اليوم تستغل من قبل الصرافين والسوق السوداء وتجّار الأزمات، ويتم استغلال الأمور لكي يحصل التضخّم».

واستطرد: «كلّ الحلول التي نعمل عليها لها طابع استثنائي ولا يزايد أحد على الوزراء أو على القطاع الخاص بأنّنا ندولر البلد، فلا أحد حريص على عملتنا الوطنية أكثر منّا، ولكن هناك ظرف استثنائي لا نعرف كم سيستمر، ستّة أشهر أو سنة، فطالما هذا الظرف الاستثنائي موجود علينا أن نتعاون مع بعضنا البعض لنخفف على المواطن والمستهلك، والقرارات التي يتم اتخاذها ليست منزلة».


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