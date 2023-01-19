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نفى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، وجود الخلاف بين أمير مرتضى المشرف على الكرة النادي، مع الثنائي عبدالله جمعة وأحمد فتوح لاعبا الفريق.

وقال منصور في تصريحات عبر حسابه الرسمي على «يوتيوب»: «فتوح زعلان من أمير؟ هيزعل لييه أنا وقفت معاه هو وعبدالله جمعة في أزمتهما الأخيرة».

وأضاف: «وقفت معهما في الأزمة الأخيرة كأب قبل أكون رئيسا لنادي الزمالك، وهما لاعبان مؤدبان وأمامهما مستقبل كبير في كرة القدم».

ورد على مطالبات الجماهير البيضاء بشأن إنشاء لجنة تعاقدات في النادي، قائلا: «نحن لسنا بحاجة إلى لجنة تعاقدات في الزمالك، لأننا نمتلك قامات لها تاريخ كبير في القضاء والقانون».

وواصل منصور: «العقد له شقين أحدهما فني والآخر قانوني، ورئيس النادي أصغر مؤلف قانون في مصر وأصغر رئيس محكمة أيضًا، يبقى هحتاج مدير تعاقدات ليه؟».

وتابع: «وفي الشق الفني لدينا جمال عبد الحميد وطارق يحيى وإسماعيل يوسف، يختارون الصفقات مع المدير الفني».

وأتم: «النادي كان يعاني من أزمة مالية في الفترة الماضية، بسبب الحجز على 70 مليون جنيه في البنوك، والمبلغ ده كفيل أنه يمشي النادي لمدة عام ونصف».