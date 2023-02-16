 البابا فرنسيس: التنحي غير مدرج على جدول أعمالي - بوابة الشروق
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البابا فرنسيس: التنحي غير مدرج على جدول أعمالي

د ب أ
نشر في: الخميس 16 فبراير 2023 - 4:47 م | آخر تحديث: الخميس 16 فبراير 2023 - 4:47 م

أوضح البابا فرنسيس، في وقت سابق الشهر الجاري، أنه لا يفكر في التنحي عن منصبه، بحسب ما ورد في تصريحات خاصة لأعضاء الرهبانية اليسوعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، نُشرت باللغة الإيطالية في روما اليوم الخميس.

وأشار البابا، إلى أنه لا يرغب في أن يصبح التقاعد البابوي "موضة، أو مسألة عادية".

واسترجع فرنسيس أثناء حديثه، أن سلفه، بنديكت السادس عشر، تنحى لأسباب صحية، مضيفا: "هذا ليس مدرجا على جدول أعمالي"، كما قال أن البابوية تستمر مدى الحياة، موضحا: "إذا أصغينا إلى الثرثرة، سيتعين تغيير البابا كل 6 أشهر".

جدير بالذكر أن فرنسيس، البالغ من العمر 86 عاما، سيحتفل بالذكرى العاشرة لتوليه منصبه البابوي في 13 مارس المقبل.

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