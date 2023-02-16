النمسا تسجل 6277 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة

سجلت النمسا 6277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 5 ملايين و843 ألفا و614، وترتفع الوفيات لتسجل 21 ألفا و796.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 20 مليونا و353 ألفا و215 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.