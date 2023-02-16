اتحاد الكرة يعلن موعد انتهاء الدوري ونهائي كأس مصر

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، الموعد المتوقع لإنتهاء منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2022-2023.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب فرق الدوري العام برصيد 37 نقطة، ويأتي بعده بيراميدز 34 نقطة، وثالثا فيوتشر بنفس عدد النقاط، والزمالك رابعا 32 نقطة.
وقال عامر حسين في تصريحات إذاعية:" الموعد المتوقع لانتهاء الدوري سيكون منتصف شهر يوليو المقبل".
وأضاف:" موعد نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي بين الأهلي وبيراميدز أصبح من اللازم إقامته قبل شهر مايو المقبل".
وأكمل:" حددنا إقامة مباراة كأس السوبر المصري يوم 5 من شهر مايو في الإمارات، لذلك أصبح من المؤكد إقامة نهائي كأس مصر قبل هذا الموعد لتحديد بطل الكأس أمام الزمالك بطل الدوري عن الموسم الماضي".
وأتم:" مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية تسببت في تأجيل مباريات الفريق الأحمر، وهو ما سيؤثر على موعد انتهاء الدوري".