اتحاد الكرة يعلن موعد انتهاء الدوري ونهائي كأس مصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، الموعد المتوقع لإنتهاء منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2022-2023.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب فرق الدوري العام برصيد 37 نقطة، ويأتي بعده بيراميدز 34 نقطة، وثالثا فيوتشر بنفس عدد النقاط، والزمالك رابعا 32 نقطة.

وقال عامر حسين في تصريحات إذاعية:" الموعد المتوقع لانتهاء الدوري سيكون منتصف شهر يوليو المقبل".

وأضاف:" موعد نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي بين الأهلي وبيراميدز أصبح من اللازم إقامته قبل شهر مايو المقبل".

وأكمل:" حددنا إقامة مباراة كأس السوبر المصري يوم 5 من شهر مايو في الإمارات، لذلك أصبح من المؤكد إقامة نهائي كأس مصر قبل هذا الموعد لتحديد بطل الكأس أمام الزمالك بطل الدوري عن الموسم الماضي".

وأتم:" مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية تسببت في تأجيل مباريات الفريق الأحمر، وهو ما سيؤثر على موعد انتهاء الدوري".