3 طائرات إغاثية شيشانية وإماراتية تصل سوريا لمساعدة المتصررين من الزلزال

وصلت إلى مطار اللاذقية الدولي، اليوم الخميس، ثلاث طائرات؛ اثنتان من جمهورية الشيشان والثالثة من الإمارات تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا فجر يوم الاثنين، الموافق 6 فبراير الجاري.

وقال رئيس الوفد الشيشاني المرافق للطائرتين،عثمان عثمانوف، في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء السورية، إنه بتوجيهات من الرئيس الشيشاني قمنا بجمع المساعدات للشعب السوري لمواجهة تداعيات الزلزال، وتحمل الطائرتان 98 طناً من المواد الإغاثية، تتضمن ملابس وخيماً وبطانيات وأغذية أطفال وحليباً مجففاً ومولدات للكهرباء وأجهزة إنارة، مشيراً إلى أن جمهورية الشيشان تقف إلى جانب سورية وستواصل تقديم المساعدات لها.

وبدوره، قال مدير مطار اللاذقية المهندس زياد الطويل، إن الطائرة الإماراتية تحمل على متنها 25 طناً من المواد الغذائية للمتضررين من الزلزال.