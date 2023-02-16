وزير الأوقاف الكويتي: ما قصة حملة تطالب بإقالته عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟

وتصدرت وسوم مثل #وزير_الأوقاف و #وزارة_التربية و #اضراب_موظفي_الأوقاف قوائم المواضيع الأكثر انتشارا في هذا البلد الخليجي. فما القصة؟

تعميم إداري

بدأ الجدل منذ مساء الثلاثاء، عندما نشر الحساب الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تويتر بياناً أعلن فيه "تعميما إداريا بشأن دوام الموظفين خلال الفترتين الصباحية والمسائية رغبة في تنظيم أوقات الدوام الرسمي".

ولعل أبرز ما أثار حفيظة موظفي وزارة الأوقاف في الكويت كانت النقطة الثانية المتعلقة بدوام الوزارة بالفترة المسائية، والتي حددت أن الدوام للرجال وللنساء سيكون "اعتبارا من الثانية ظهراً وحتى التاسعة مساءً،" وهو ما أثار أيضا جدلاً عبر مواقع التواصل وانتقادات لتلك التغييرات.

انتقادات للقرار