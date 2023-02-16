سفير مصر يتقدم بأوراق اعتماده لرئيس جمهورية التشيك

قدم السفير محمود مصطفى عفيفي، أوراق اعتماده سفيراً جديداً لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية التشيك، للرئيس التشيكي ميلوش زيمان، وذلك خلال مراسم الاستقبال التي جرت في القصر الجمهوري بالعاصمة التشيكية براج.

وحرص السفير محمود عفيفي، على أن ينقل خلال اللقاء تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للرئيس «زيمان»، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية التشيك الصديق بالتقدم والازدهار.

ونوه بالعلاقات التاريخية والمتميزة القائمة بين البلدين وشعبيهما، وبالاتصالات الجارية بهدف تحقيق المزيد من الارتقاء بهذه العلاقات على مختلف المستويات، بما في ذلك في مجالات العمل الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري والثقافي وزيادة معدلات الاستثمار وتدفقات السياحة، إضافة إلى استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، حمل الرئيس التشيكي السفير المصري الجديد طيب تحياته الرئيس السيسي، معرباً بدوره عن خالص تمنياته للرئيس بدوام الصحة والتوفيق، ولشعب مصر بالرفعة والرخاء.

وأكد التقدير الكبير الذي تحظى به مصر لدى الجانب التشيكي، في إطار الثقل الذي تتمتع به على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى انفتاح بلاده على توسيع أطر التعاون الثنائي مع مصر، أخذاً في الاعتبار الفرص المتاحة لتحقيق نقلة نوعية في مسار هذا التعاون، خاصةً في المجال الاقتصادي، وبما من شأنه تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0kGK8zRQSCmUQqTm9RB1dhRB8weLqByuQRdgy3YfzMvAUDERG5ukXHY8hZ5HB8Bx7l&id=100068995666430&mibextid=Nif5oz