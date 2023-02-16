أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، عن تسجيل هزتين ارتداديتين اليوم الخميس، في شمال اللاذقية بقوة 4.7 درجة و2.7 درجة، على مقياس ريختر.



وقال المركز في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، إنه سجل هزة ارتدادية بقوة ٤,7 شمال اللاذقية، في الساعة 14:16 بالتوقيت المحلي، تلتها هزة اخرى بقدر بقوة 2.7 في الساعة 14:20.



وتجاوزت حصيلة وفيات الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا 41 ألفاً، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور 10 أيام على الكارثة.



وضمن الاستجابة الفورية لكارثة الزلزال وتأمين المسكن للمتضررين في المحافظات المنكوبة في سوريا، دعا وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف الشركات الإنشائية إلى التجهيز الفوري لـ 100 وحدة سكنية مسبقة الصنع متوفرة لديهم لتكون جاهزة للتسليم.



وطلب عبد اللطيف، خلال اجتماع عقده اليوم مع مديري الشركات والمؤسسات الإنشائية في الوزارة ونقيب المهندسين، من مديري الشركات المباشرة الفورية بالتصنيع ورفد الحكومة بما يلزم من هذه الوحدات السكنية.