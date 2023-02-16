بريزنتيشن تعلن عن إقامة السوبر المصري يوم 5 مايو بأبو ظبي

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أعلنت شركة بريزنتيشن سبورت برئاسة سيف الوزيري إقامة السوبر المصري يوم 5 مايو المقبل بأبو ظبي .
وتقام مباراة السوبر بين الزمالك بطل الدوري المصري للموسم المنقضي ، بينما ينتظر الفائز من المباراة النهائية لكأس مصر و التي تجمع الأهلي و بيراميدز.