قافلة عراقية تحمل أطنانا من المواد الإغاثية لمتضرري الزلزال في اللاذقية السورية

زار وفد مرافق لقافلة "العتبة الحسينية المقدسة" العراقية الخاصة بإغاثة المتضررين جراء الزلزال، عدداً من المواقع المتضررة في مدينتي اللاذقية وجبلة بسوريا، والتقوا العائلات والأطفال المقيمين في مراكز الإيواء للاطلاع على الاحتياجات الأساسية، وتحديد أولويات العمل في المرحلة المقبلة.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الخميس، اجتمع الوفد مع رئيس مجلس محافظة اللاذقية تيسير حبيب، وبعض ممثلي القطاعات الحيوية والخدمية؛ لبحث التسهيلات الممكنة لتقديم المساعدات للمتضررين وتخفيف معاناتهم، جراء الزلزال الذي ضرب سوريا.

وأوضح مسؤول حملات الإغاثة التابعة للعتبة الحسينية اللواء علي الحمداني، أن القافلة تحمل أطنانا من المواد الإغاثية والغذائية والطبية، وتتضمن فرنا ومطبخا ومستشفى متنقلا وفريقا طبيا متكاملا، مشيراً إلى التعاون والتنسيق عالي المستوى مع الجهات المعنية في المحافظة لتحديد المناطق الأشد احتياجا، ووضع خطة عمل لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وأوضح رئيس قسم العلاقات في العتبة أحمد حسن فهد، أن القافلة تم تسييرها لمساعدة السوريين المتضررين، والتخفيف من معاناتهم بسبب الزلزال، مضيفا أن الجانبين السوري والعراقي بحثا إمكانية إرسال المرضى وكبار السن بشكل عام إلى مستشفيات العتبة الحسينية المقدسة لتلقي العلاج مجانا.

وأشار تيسير حبيب، إلى أن عدد المتضررين من الزلزال يفوق الـ145 ألفا، موضحاً أن المباحثات مع الوفد العراقي ركزت على التعاون في المجال الصحي والخدمي والسكني لإيجاد حلول للعائلات المقيمة في مراكز الإيواء، وتأمين مساكن سابقة التجهيز سريعة التركيب.