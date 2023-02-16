يقوم رئيس برلمان كينيا، موسى ويتا نجانجولا، بزيارة رسمية إلى الجزائر، بداية من السبت المقبل، تلبية لدعوة رئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)، إبراهيم بوغالي.

وأوضح المجلس، في بيان اليوم، أن هذه الزيارة التي تستمر حتى 25 فبراير الجاري، ستكون فرصة لتعزيز العلاقات التي تجمع البلدين منذ عقود وإظهار ما حققه التعاون المشترك في شتى الأصعدة وبحث إمكانيته إعطائه ديناميكية متجددة.

وبحسب البيان، سيجري رئيس برلمان كينيا، خلال الزيارة، محادثات مع رئيسي غرفتي البرلمان الجزائري، وسيعقد لقاءات عديدة مع كبار المسؤولين الجزائريين.