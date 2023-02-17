 القذيفة الأولى.. إمام عاشور يفتتح أهداف ميتلاند وسبورتنج لشبونة بالدوري الأوروبي - بوابة الشروق
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القذيفة الأولى.. إمام عاشور يفتتح أهداف ميتلاند وسبورتنج لشبونة بالدوري الأوروبي

الشروق
نشر في: الخميس 16 فبراير 2023 - 11:50 م | آخر تحديث: الخميس 16 فبراير 2023 - 11:50 م

سجل أمام عاشور، لاعب وسط ميتلاند الدنماركي، هدفا صاروخيا في مباراته الأولى أمام سبورتنج لشبونة ضمن مباريات الدوري الاوروبي.

لمزيد من التفاصيل بعد قليل...


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