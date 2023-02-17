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سجل أمام عاشور، لاعب وسط ميتلاند الدنماركي، هدفا صاروخيا في مباراته الأولى أمام سبورتنج لشبونة ضمن مباريات الدوري الاوروبي.
لمزيد من التفاصيل بعد قليل...