شارك محمود تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي، في فوز فريقه أمام بازل السويسري، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي أقيمت على ملعب شينول جونيش ستاديوم، ضمن منافسات ذهاب ملحق دور الـ 16 في دوري المؤتمر الأوروبي.

وتواجد تريزيجيه في التشكيل الأساسي للمباراة حتى نهاية المباراة، وتسبب في الهدف الوحيد بالمباراة الذي أحرزه يانز ستروجير لارسن في الدقيقة 65.

وتواجد طرابزون في هذا الدور بعدما احتل المركز الثالث بمجموعته بالدوري الأوروبي، أما بازل فقد استطاع التأهل إلى هذا الدور، بوصافة مجموعته في دوري المؤتمر الأوروبي، ونجح تريزيجيه في تسجيل 6 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة خلال 21 مباراة خاضها مع طرابزون سبور التركي.

ويلتقي طرابزون مع بازل في إياب المرحلة الفاصلة لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، يوم الخميس الموافق 23 فبراير الجاري.