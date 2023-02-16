 كوريا الجنوبية تقدم مليون دولار في شكل مساعدات إنسانية إلى سوريا - بوابة الشروق
الخميس 16 فبراير 2023 10:06 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية تقدم مليون دولار في شكل مساعدات إنسانية إلى سوريا

سول - أ ش أ
نشر في: الخميس 16 فبراير 2023 - 9:51 ص | آخر تحديث: الخميس 16 فبراير 2023 - 9:51 ص
قررت كوريا الجنوبية تقديم مساعدات إنسانية قدرها مليون دولار عبر الأمم المتحدة إلى سوريا، لمساعدتها في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "ليم سو-سيوك"، اليوم الخميس، وفقا لوكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد طلب من المجتمع الدولي تقديم مساعدات إنسانية فيما يتعلق بأضرار بسبب الزلزال المدمر في سوريا.

وعبر المتحدث عن أمله في أن يساعد دعم الحكومة الكورية الجنوبية في الرفع عن كاهل المتضررين من الزلزال.

وقالت الحكومة الكورية الجنوبية، في وقت سابق، إنها تقدم دعما إلى سوريا بمجرد إعلان المنظمات الدولية عن حاجتها للمساعدات الإنسانية لسوريا، بسبب صعوبة التواصل المباشر مع سوريا لعدم وجود علاقات دبلوماسية لكوريا معها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك