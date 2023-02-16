كوريا الجنوبية تقدم مليون دولار في شكل مساعدات إنسانية إلى سوريا

قررت كوريا الجنوبية تقديم مساعدات إنسانية قدرها مليون دولار عبر الأمم المتحدة إلى سوريا، لمساعدتها في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "ليم سو-سيوك"، اليوم الخميس، وفقا لوكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد طلب من المجتمع الدولي تقديم مساعدات إنسانية فيما يتعلق بأضرار بسبب الزلزال المدمر في سوريا.



وعبر المتحدث عن أمله في أن يساعد دعم الحكومة الكورية الجنوبية في الرفع عن كاهل المتضررين من الزلزال.



وقالت الحكومة الكورية الجنوبية، في وقت سابق، إنها تقدم دعما إلى سوريا بمجرد إعلان المنظمات الدولية عن حاجتها للمساعدات الإنسانية لسوريا، بسبب صعوبة التواصل المباشر مع سوريا لعدم وجود علاقات دبلوماسية لكوريا معها.