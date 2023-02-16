الصين تفرض عقوبات على شركتين أمريكيتين بسبب بيعهما أسلحة إلى تايوان

فرضت الصين، اليوم الخميس، عقوبات تجارية واستثمارية على شركتين أمريكيتين، على خلفية بيعهما أسلحة إلى تايوان، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «أسوشيتيد برس».

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن الشركتين الأمريكيتين ستمنعان من توريد البضائع إلى الصين، أو القيام باستثمارات جديدة في البلاد.

وتحظر الولايات المتحدة معظم مبيعات التكنولوجيا المتعلقة بالأسلحة إلى الصين، لكن بعض المتعاقدين العسكريين لديهم أعمال مدنية في مجال الطيران والأسواق الأخرى.

وانقسمت تايوان والصين عام 1949 بعد حرب أهلية، ويقول الحزب الشيوعي الصيني، إنه ملزم بتوحيد تايوان مع البر الرئيسي للصين بالقوة، إذا لزم الأمر.

وترى واشنطن بأن حكومة الرئيس الصيني شي جين بينج، كثفت جهودها لـ«تخويف» تايوان، عبر تحليق الطائرات المقاتلة والقاذفات بالقرب من الجزيرة، وإطلاق الصواريخ في البحر