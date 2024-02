نجم ليفربول يستغل غياب صلاح بإنجاز مميز

فاز البرتغالي ديوجو جوتا، نجم فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر يناير الماضي، وذلك للمرة الأولى في مسيرته بالمسابقة العريقة.

وحصل جوتا على العدد الأكبر من أصوات الجماهير وكذلك لجنة من خبراء كرة القدم، حسبما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة.

وذكرت الرابطة أن جوتا حصل على الجائزة بعد تسجيله ثلاثة أهداف وقيامه بتمريرتين حاسمتين في ثلاث مباريات فقط، ليلعب دورا هاما في فوز ليفربول بتلك اللقاءات.

وعقب تعافيه من الإصابة في نهاية ديسمبر الماضي، شارك جوتا كبديل ليقدم تمريرة حاسمة في فوز ليفربول 4 / 2 على ضيفه نيوكاسل يونايتد في اليوم الأول من العام الجديد، قبل أن يسجل هدفين ويصنع آخر خلال انتصار الفريق الأحمر الكبير 4 / صفر على بورنموث.

وواصل جوتا تألقه عقب تسجيله هدفا في فوز ليفربول 4 / 1 على ضيفه تشيلسي، مسجلا هدفه الخامس هذا الشهر، وهو أكبر عدد من الأهداف لأي لاعب بالدوري الممتاز، مما ساعد ليفربول على الاحتفاظ بصدارة جدول الترتيب متقدما بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي وأرسنال.

وتصدر جوتا القائمة المختصرة للمرشحين للحصول على الجائزة، والتي ضمت كلا من إيليا أديبايو (لوتون تاون) وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي) وجابرييل ماجالهايس (أرسنال) وريتشارليسون (توتنهام هوتسبير) بالإضافة إلى كونور برادلي، زميله في ليفربول.

وأصبح جوتا ثاني لاعب من ليفربول يفوز بالجائزة في الموسم الحالي، بعد فوز زميله الدولي المصري محمد صلاح بها في أكتوبر الماضي.

واستغل جوتا غياب محمد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار 2023، ليتوج البرتغالي بالجائزة.

His name is Diogo 🎶



Introducing your @EASPORTSFC Player of the Month for January... Diogo Jota! #PLAwards | @LFC pic.twitter.com/x8pGkNgs5j