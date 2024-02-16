كامالا هاريس: لا سلام دون حل الدولتين

أكدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، أنه لا سلام ولا أمن للإسرائيليين والفلسطينيين من دون تطبيق مبدأ حل الدولتين.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته هاريس، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الستين.



وأكدت هاريس ضرورة "عدم احتلال إسرائيل لقطاع غزة، وتغيير طبيعته الجغرافية بعد انتهاء الحرب".



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة "جرائم إبادة" للمرة الأولى منذ تأسيسها.