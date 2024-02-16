 بمحاضرة أخيرة.. كولر يجهز لاعبي الأهلي لمواجهة بلوزداد - بوابة الشروق
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بمحاضرة أخيرة.. كولر يجهز لاعبي الأهلي لمواجهة بلوزداد

محمود باهي
نشر في: الجمعة 16 فبراير 2024 - 3:29 م | آخر تحديث: الجمعة 16 فبراير 2024 - 3:29 م

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية للاعبين استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري مساء اليوم الجمعة في الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

تقام المحاضرة الفنية في السادسة والربع مساء قبل تحرك الفريق إلى ملعب 5 يوليو لأداء المباراة.

وتشهد المحاضرة التأكيد على كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة والتكليفات المحددة للاعبين وفقا لخطة اللعب ونقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.

وكان الأهلي اكتفى بتعادل سلبي مع شباب بلوزداد على ملعب برج العرب بالإسكندرية في مباراة الجولة الماضية.


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