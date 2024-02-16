ضياء رشوان: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتعتبره اعتداء على سيادتها

نفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ المزاعم التي ترددت عن أن مصر تنشئ وحدات لاستقبال فلسطينيين نازحين من قطاع غزة.



وأضاف خلال برنامجه «مصر جديدة» عبر شاشة «etc»، مساء الجمعة، أن مصر لها موقف واضح ومعلن ولم ولن يتغير، وهو لا قبول بالتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين من أراضيهم.



ولفت إلى رفض مصر تهجير الفلسطينيين وتعتبره اعتداء على سيادتها، وخطًا أحمر يهدد أمنها، وشدد على أن مصر لديها الوسائل التي تمكنها من الدفاع عن نفسها.



وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحًا منذ البداية، وأكّد أن هذا الأمر يُشكل خطرًا على الأمن القومي المصري ويؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.



وذكر أن هذا الموقف أعلنته مصر عشرات المرات، وأبلغت به كل الجهات والمسئولين على مستوى العالم.