رابطة صناعة المعادن والكهرباء الألمانية متشائمة بشأن التوقعات للأشهر المقبلة

تبدو رابطة صناعة المعادن والكهرباء، التي توظف حوالي أربعة ملايين شخص، في ألمانيا متشائمة بشأن التوقعات للأشهر المقبلة.

وتتوقع رابطة أرباب الأعمال جيسامتميتال، تراجع الإنتاج في القطاع، بواقع 2%، إلى 3%، في العام الحالي.

وذكر لارس كرومر، كبير الاقتصاديين، في الرابطة "في ضوء وضع النظام الضعيف، واستمرار التشاؤم، من المرجح استمرار الاتجاه التنازلي".

وكانت الصناعة قد سجلت العام الماضي، زيادة في الإنتاج، بنسبة 6ر2%، مقارنة بالعام السابق عليه ، طبقا لأرقام صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

وقالت الرابطة "غير أن التعافي توقف في النصف الثاني من عام، 2023 وفي الربع الرابع من نفس العام ، انخفض الإنتاج مرة أخرى، للربع الثاني على التوالي". وبالتالي، انخفض مستوى الإنتاج، مرة أخرى حوالي 10%، عن مستوى عام 2018قبل جائحة كورونا .