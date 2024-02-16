خالد أبو بكر: كتالوج الحكومة في وصف كلمة «قريبًا جدًا» لحل أزمة الدولار غير مفهوم

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حول خطة الحكومة لوضع حل «قريبًا جدًا» لأزمة الدولار وسعر الصرف، وذلك على هامش ندوة حول الاقتصاد المصري بإحدى الجامعات الأهلية.

وقال خلال تقديم برنامج «كل يوم» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس ، إن معيار «قريبًا جدًا» لدى الحكومة لم يعد مفهومًا من وجهة نظره، معقبا:«لا أعرف ترجمة الحكومة لكلمة قريبًا جدًا التي تكررها كثيرًا».

وتساءل:«هل هم يصفون قريبًا جدًا هذه بأسبوع أو شهر؟»، لافتا إلى مضي شهرين حول تصريحات رئيس الوزراء، دون تحقيق حلول ملموسة لأزمة الدولار حتى الآن.

وانتقد «أبو بكر» غموض الحكومة في تحديد المواعيد، قائلاً: «لا تأخذ كلام الحكومة، ممكن الحكومة تقول لك في القريب العاجل جدًا ويطلع بعد سنة!».

وأشار أبو بكر إلى أنّ هناك دول لديها حكومات دقيقة في التعبير، بينما مصر لديها حكومة «مفرطة في عنصر وصف الوقت»، قائلا: «واضح أن كتالوجها كدا».

وأضاف أن الشعب لم يلحظ حتى الآن على الأرض أيّة سياسة واقعية تظهر خطوات عملية لحلّ أزمة الدولار، لا سيما مع استمرار صعوده في السوق الموازية.