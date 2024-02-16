روسيا تبقي معدل الفائدة ثابتا للمرة الأولى منذ يونيو

أبقى البنك المركزي الروسي معدلات الفائدة دون تغيير، للمرة الأولى منذ يونيو الماضي، في إطار ابتعاد البلاد عن حلقة التشديد النقدي التي أسفرت عن مضاعفة تكاليف الاقتراض بأكثر من الضعف خلال النصف الثاني من العام الماضي.

وفي الاجتماع الأخير قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل، أبقى صناع السياسات المعدل الرئيسي عند 16% اليوم الجمعة، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات جميع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم.

ولم يعلن البنك المركزي الروسي عن توجيهات بشأن الاتجاه المحتمل لخطوته المقبلة.

وتوقف التباطؤ في التضخم بشكل غير متوقع الشهر الماضي، ليصل تقريبا لضعف النسبة المستهدفة، 4 % ، بعد زيادة في أسعار الفواكه والخضروات.

ورغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يواجه تحديا كبيرا في إطار سعيه لفترة ولاية ثانية بعد عامين من الغزو الروسي لأوكرانيا، يعد ارتفاع تكلفة المعيشة مدعاة للقلق في دولة صنف المشاركون في استطلاع أخير للرأي التضخم على أنه ثاني أكبر مخاوفهم العام الجاري بعد المشاكل الصحية.