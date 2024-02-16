أكد محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن جميع أعضاء المجلس يدعمون وجود حسام حسن في قيادة المنتخب الوطني.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نريد التأكيد على أن جميع اللاعبين عليهم معرفة قيمة منتخب مصر، وعليهم اللعب بنفس حماس حسام وإبراهيم حسن عندما كانا في الملعب".

وأضاف: "كواحد من أعضاء المجلس أؤكد على دعم جميع الأعضاء لحسام حسن، وسنلبي جميع طلباته، نريد شيء واحد فقط، هو أن يكون الشعب المصري سعيدًا بمنتخب بلاده".

وتابع: "نأسف على خروج المنتخب مبكرًا من بطولة كأس إفريقيا في كوت ديفوار، والآن هناك بداية جديدة، والدعم موجود من جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بما فيهم حازم إمام".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "نريد عودة الريادة لمنتخب مصر في إفريقيا، ويجب أن نتحلى بالتفاؤل، والمرحلة القادمة إن شاء الله ستكون الأفضل للمنتخب".