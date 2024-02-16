الكهرباء الفرنسية تسجل أرباحا سنوية بعد تجديد أسطولها من محطات الطاقة النووية

سجلت شركة الكهرباء الفرنسية، المعاد تأميمها (إي.دي.إف)، اليوم الجمعة أرباحا سنوية، قيمتها عشرة مليارات يورو(11 مليار دولار) ، بعد أن نجحت في تجديد أسطولها، من محطات الطاقة النووية، خلال العام الماضي.

وأضافت الشركة أن 15 من أصل 16 محطة نووية، كانت قد تأثرت بالتآكل، عادت إلى العمل مرة أخرى، بحلول نهاية عام 2023، ومن المقرر الانتهاء من العمل بشأن المحطة الأخيرة، بحلول نهاية هذا الشهر.

وفي بداية العام، كانت 46 من أصل 56 محطة للطاقة النووية في فرنسا، تعمل ، بالمقارنة بـ30 فقط قبل عام. وولدت المحطات النووية 4ر320 تيرا واط/في الساعة على مدار عام 2023 .

وأدت الصعوبات في محطات الطاقة التابعة للشركة ، وسقف أسعار الطاقة، التي فرضتها الحكومة، إلى تكبد الشركة خسارة في عام 2022، قيمتها 9ر17 مليار يورو. وتراجع توليد الطاقة من أسطول المحطات النووية، إلى 279 تيرا واط في الساعة وهو أقل مستوى منذ 30 عاما.

وتتوقع شركة "إي.دي.إف" أنها ستولد ما بين 315 و345 تيرا واط، في الساعة، من المحطات النووية، هذا العام، لترتفع إلى ما بين 335 و365 تيرا واط، في الساعة في عامي 2025 و2026 .