وزيرة الداخلية الألمانية تدين العنف السياسي في مسيرات «أربعاء الرماد»

أدانت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، الاحتجاجات العنيفة، ضد حزب "الخضر"، التي وقعت أمس الأول الأربعاء، فيما يتعلق بـ"المسيرات السياسية التقليدية لأربعاء الرماد".

وقالت فيزر للمنظمة الإعلامية ، شبكة "هيئة التحرير الألمانية" (آر.إن.دي) في تصريحات اليوم الجمعة "عندما يتم منع حدث سياسي من خلال إثارة الرعاع والعنف، وعندما تتم مهاجمة رجال الشرطة وإلقاء الحجارة، فهذا يعني أنه تم تجاوز الحدود بشكل كبير".

وتابعت أن هذا الاعتداء ليس له أي دور في نزاع ديمقراطي.

جدير بالذكر أنه في أعقاب احتجاجات واسعة للمزارعين، خلال "أربعاء الرماد"، ألغى حزب "الخضر" مسيرتهم السياسية، في ولاية "بادن –فورتمبيرج" جنوب غرب ألمانيا بسبب مخاوف أمنية.