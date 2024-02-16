أكد اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن حيازة النقد الأجنبي غير مجرمة وفقًا للقانون 194 لعام ‏‏2020 بشأن البنك المركزي والقطاع المصرفي‎.‎

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة ‏‎«ON E» ‎مساء الخميس، ‏إن ما يثار ويتردد حول ضبط أشخاص بتهمة حيازة الدولار به الكثير من التجاوزات وغير صحيح، موضحا أنّ ‏القانون لا يجرم حيازة الدولار، كما أن الضابط لا يحق له ضبط أي شخص لمجرد حيازته لدولار‎.‎

وأضاف أنّ القانون صرّح لكل مواطن أن يحوز النقد الأجنبي ويتعامل به ويودعه أو يحوله، مؤكدا أنّ القانون لم ‏يشترط سقفًا لحيازة الدولار، وأنّ ما يثار على السوشيال ميديا لا يجب أن يُؤخذ على وجه الحقيقة‎.‎

وأكّد أنّ الضابط لا يمكنه استيقاف أي مواطن لسؤاله عن حيازة عملات أجنبية سوى إذا كانت هناك اشتباهات تشير ‏إلى نشاط غير قانوني، لافتا إلى أنّ الشرطي يعرف أنّ النيابة العامة ستطبق في النهاية القانون، وقد يتعرض الضابط ‏للمسائلة لو كانت واقعة الضبط بدون موجب‎.‎

وردًا على تساؤل الإعلامي خالد أبو بكر حول «حقوق الشخص الذي يُضبط بحوزته دولار»، قال مساعد وزير ‏الداخلية «إنّ الضابط لا يحق له سؤال الشخص عن سبب حيازته للدولار، لأنّ مجرد الحيازة في حد ذاتها غير ‏مجرمة»‏‎.‎