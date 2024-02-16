استطلاع يكشف هبوط ثقة الإسرائيليين بالنصر على المقاومة في حرب غزة

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شهدت الروح المعنوية الإسرائيلية هبوطًا ملحوظًا خلال ٤ أشهر من الحرب، إذ أفاد مركز استطلاعات بتراجع الثقة في النصر على المقاومة الفلسطينية بنحو ٢٠٪ خلال الـ٤ أشهر الماضية.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية، أن مركز سياسة الشعب اليهودي كشف تراجع ثقة الإسرائيليين في النصر من ٨٥٪ في أكتوبر الماضي لأعلى من الـ٥٠٪ بقليل في ثاني أسابيع فبراير.

وأوضح الاستطلاع أن انخفاض الثقة بالنصر تبعها انخفاض الثقة في أداء الجنود الإسرائيليين والحكومة الحالية إذ يفضل ٣٢٪ من المشاركين التعجيل بالانتخابات.

ورصد الاستطلاع زيادة الرغبة الإسرائيلية بالتضحية بالأسرى مقابل النصر على المقاومة، إذ يفضل ٤٠٪ من المشاركين الاستمرار بقتال المقاومة حتى لو تكلف مقتل الأسرى الإسرائيليين بغزة.