رفعت شركة الشرقية للدخان أسعار السجائر الشعبية بنحو 3 جنيهات ليصل سعر كليوباترا وبوكس 30 جنيه بدلا من 27 جنيه، بحسب إبراهيم أمبابي رئيس شعبة الدخان للشروق.

وكانت قد رفعت شركة منصور الدولية لتوزيع السجائر جميع أسعار منتجاتها بقيمة من 2 إلى 10 جنيهات، ليصل سعر سجائر دافيدوف" كلاسيك وجولد وايت وسليمز" إلى 84 جنيها كما ارتفعت سعر سجائر تايم "أحمر وأزرق وسيلفر إلى 44 جنيها، كما ارتفعت أسعار مانشستر" رويال وريسيرف وسفير" إلى 39 جنيها.

وكانت فيلب موريس قررت رفعت أسعار منتجاتها اعتبار 12 فبراير الماضي بقيم الزيادة تترواح من 8 إلى 11 جنيها، لتصل أسعار ميريت بأنواعها إلى 85 جنيها كما ارتفع سعر " مرلبورو بأنواعها" إلى 79 جنيها، كما ارتفعت "مرلبور crafted" إلى 69، وارتفعت أسعار عبوة " أم أند ال" إلى 59 جنيها ، وارتفعت أسعار عبوة التبغ المسخن إلى 64 جنيها.