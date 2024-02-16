ضياء رشوان: مصر لا تشيد مباني لاستيعاب الفلسطينيين وترفض أي تهجير قسري أو طوعي لهم

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر لا تشيد مباني لاستيعاب الفلسطينيين، مشددا على رفضها أي تهجير قسري أو طوعي لهم.



وأضاف رشوان، في تصريحات لقناة "الجزيرة" الإخبارية، مساء الجمعة: "أي تهجير للفلسطينيين أو دفعهم إلى مصر هو تهديد لأمننا القومي، وفريق الحرب في إسرائيل حاليا يقودها إلى الهاوية".



وأوضح أنه لا سبيل لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة غير التفاوض، مردفا: "إذا كان لدى أي طرف عربي فكرة لإدخال المساعدات عنوة إلى غزة فليتقدم بها للجامعة العربية".



وتابع: "أثمن جهد أشقائنا في قطر إلى جانب الولايات المتحدة ومصر لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة".